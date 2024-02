Incidente oggi in Valsamoggia: muore giovane automobilista nello schianto contro un Tir

Bologna, 14 febbraio 2024 - Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi in Valsamoggia: coinvolti nello schianto un'auto e un mezzo pesante. Nello scontro è morto un giovane intorno ai 18 anni, verosimilmente l'automobilista, del Modenese. Ancora scarni i particolari della notizia. Si sa solo che la strada statale 9 "Via Emilia" è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Valsamoggia (km 130). Il traffico, informa l'Anas, è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas, afferma una nota, è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Notizia in aggiornamento