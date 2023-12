Meteo, allerta arancione e gialla in Emilia Romagna per venti di burrasca forte: ecco dove

Bologna, 12 dicembre 2023 - Non ci saranno precipitazioni in Emilia Romagna - cosa che non allevierà il bollino rosso dell’allarme smog – ma Arpae ha emesso, per domani mercoledì 13 dicembre, un’allerta arancione e gialla per vento.

In particolare è previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest lungo i rilievi del settore centro-orientale, con venti che potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) con raffiche anche di intensità superiore.

Arpae ha emanato l'allerta per domani, mercoledì 13 dicembre 2023

Inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) potranno interessare il crinale appenninico centrale e l'area pedecollinare centro-orientale con possibili raffiche di intensità superiore.

La mappa delle previsioni meteo