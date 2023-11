Meteo, nel weekend arriva l’inverno in Emilia Romagna: aria artica e possibile grandine

Bologna, 21 novembre 2023 – Chi non ha ancora provveduto al cambio dell’armadio farà bene ad affrettarsi: è prevista nel weekend, infatti, la prima irruzione di aria artica della stagione. Sebbene l’Italia sia coinvolta solo marginalmente rispetto al resto d’Europa, il calo delle temperature si farà decisamente sentire: nella giornata di sabato 25, in particolare, il fronte freddo attraverserà la penisola. Le precipitazioni, però, interesseranno quasi esclusivamente il Sud, la Sicilia e il medio versante adriatico: qui potrebbero verificarsi le prime deboli nevicate della stagione, anche sotto i 1000 metri.

Maltempo in Emilia Romagna

Ma andiamo con ordine e vediamo che tempo farà giorno per giorno in Emilia-Romagna, con l’aiuto del sito web ufficiale di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente). Dopo il maltempo di oggi (con piogge su tutta la regione e nevicate sull’Appennino emiliano, oltre quota 1500 metri), domani sarà una giornata ancora perturbata, con ampie schiarite sull’Emilia occidentale (in estensione, nel pomeriggio, al resto del territorio regionale) e le ultime precipitazioni in Romagna, in esaurimento dal pomeriggio. Giovedì 23 e venerdì 24 saranno giornate di transizione, in prevalenza soleggiate e senza variazioni di rilievo nei valori minimi e massimi.

Il gelo arriva nel weekend

Cambierà tutto nel fine settimana, almeno per quel che riguarda le temperature: secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, “un lobo del vortice polare andrà posizionandosi sulla Scandinavia e dirigerà masse d'aria molto fredda direttamente dall'Artico, fin verso il cuore dell'Europa e sulla nostra penisola, sebbene in parte smorzata. Secondo le ultime analisi -prosegue l’esperto meteo - ci attendiamo rovesci sparsi, in particolare lungo il versante adriatico, dalla Romagna alla Puglia e in generale al Sud e Sicilia, localmente a sfondo temporalesco.

Le temperature saranno in tracollo talora di 8-10°C, fatto che favorirà, probabilmente, locali episodi di grandine/grapuel. La neve potrebbe arrivare a quote medio-basse, anche fin sotto i 600-700 metri. Il tutto potrebbe essere accompagnato da venti talora burrascosi di Tramontana e Grecale, con mari agitati. Come sovente accade quando le correnti si dispongono dai quadranti settentrionali, buona parte del Nord e il medio versante tirrenico resteranno con molta probabilità all’asciutto, anzi, con sole prevalente. Il clima, però, sarà rigido, con forti gelate notturne”.

Allerta gialla in Emilia Romagna

Intanto, per l’intera giornata di domani, mercoledì 22 novembre, Arpae e la Protezione civile regionale hanno emanato un’allerta meteo di colore ‘giallo’ (criticità ordinaria) per piene dei corsi d’acqua, frane, vento e altri fenomeni. “Domani, 22 novembre, sono previste precipitazioni moderate lungo i rilievi e fascia collinare del settore orientale, persistenti sulla Romagna, in particolare sul riminese, in esaurimento dal pomeriggio – si legge nell’avviso appena diramato da Arpae -. Le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1 sul settore orientale della regione. Si prevede, inoltre, un rinforzo della ventilazione proveniente da est, con raffiche di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la fascia costiera e il crinale appenninico. Il mare risulterà molto mosso o agitato e sottocosta determinerà possibili fenomeni di erosione e inondazione marina".

L’allerta durerà 24 ore, dalla mezzanotte del 22 novembre alla stessa ora di giovedì 23 novembre.

La mappa delle previsioni del tempo