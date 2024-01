Bologna, 26 gennaio 2024 - Smog, ancora bollino rosso in tutta l'Emilia Romagna. Prosegue l'allerta: le misure emergenziali per la qualità dell’aria restano attive nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni Pair (Comuni con più di 30.000 abitanti e Comuni dell'agglomerato urbano bolognese) e gli altri provvedimenti emergenziali, rimarranno attivi fino a lunedì 29 gennaio incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria. È quanto stabilito in seguito alle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili pm10.

Fino a lunedì, quindi, giorno del nuovo monitoraggio, sono previsti lo stop ai diesel Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30, nei comuni con più di 30mila abitanti e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.

Misure emergenziali dal piano Aria

Scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il pm10 nel giorno di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e nei due giorni successivi; si applicano nei comuni della provincia nella quale di prevedono i superamenti. Le misure sono in vigori dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso. In tutti i comuni di pianura: - stop a impianti a biomassa legnosa fino a 3 stelle compresse; - stop a spandimenti di liquami con tecniche non ecosostenibili - riduzione delle temperature nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C.

Nei comuni Pair

Nei comuni con più di 30mila abitanti, agglomerato di Bologna e volontari sono valide tutte le limitazioni strutturali più: - stop a veicoli diesel fino a euro 5 compreso; - stop a combustioni all'aperto (sfalci, falò, barbecue e fuochi d'artificio); - divieto di sosta con motore acceso