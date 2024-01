Stop ai diesel Euro 5: prorogate fino a mercoledì le misure anti-smog in Emilia Romagna

Bologna, 15 gennaio 2024 – Non sono bastati tre giorni di misure emergenziali per preservare la qualità dell’aria in riferimento al livello di pm10 nell’aria. Prosegue così l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna.

Avanti con le misure fino a mercoledì 17 gennaio

Le previsioni Arpae per i prossimi giorni ‘congelano’ le misure emergenziali in vigore da sabato 13 gennaio in tutte le province della regione. Le misure resteranno dunque in vigore fino a mercoledì 17 gennaio (compreso), prossima giornata di controllo sui valori degli inquinanti, nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Tra le misure emergenziali, sono previsti lo stop ai diesel Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30, nei comuni con più di 30mila abitanti e dell'agglomerato bolognese, e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.

Ecco cosa prevede il piano anti-smog

Nei Comuni di pianura sono previste le limitazioni alla circolazione nei centri abitati dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; lo stop a tutti i veicoli diesel fino a euro 4 compreso; lo stop autoveicoli a benzina fino a euro 2 compreso; lo stop autoveicoli metano-benzina e Gpl-benzina fino a euro 1 compreso; lo stop ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso; lo stop ad abbruciamenti di residui vegetali nel periodo dal primo ottobre al 30 aprile nelle zone di pianura est, pianura ovest e agglomerato di Bologna. Inoltre, c’è il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali.

Nei Comuni Pair (quelli con più di 30mila abitanti e l’agglomerato bolognese) vale anche lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, il divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio...), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e il potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all'aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici.