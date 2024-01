Terremoti oggi: due scosse nel Modenese e nel Reggiano

Reggio Emilia, 8 gennaio 2024 - Trema la terra in Emilia Romagna, con due scosse di terremoto, se pur di lieve entità, nel Reggiano e nel Modenese.

Sismografo

E' di magnitudo 2.5 il sisma avvenuto stamattina alle 7.39 a 4 chilometri da San Baiso (Reggio Emilia). Il terremoto era a una profondità di 22 km.

Qualche ore prima, in piena notte, un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nel Modenese, per la precisione a 6 km a ovest di Prignano sulla Secchia. La scossa si è verificata per la precisione alle 3.21, a una profondità di 30 km.

Entrambi i terremoti sono stati localizzati dalla Sala Sismica INGV-Roma.