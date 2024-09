Vincono 10mila euro al Superenalotto ma non ritirano i premi: fortunati cercansi in Romagna

Cesena, 10 settembre 2024 – Vincitore cercasi: ancora tre premi da 10mila euro assegnati quest’estate non sono ancora stati riscossi.

Grazie all’iniziativa speciale ‘Un’estate a millle’ di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati quest’estate 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di quattro concorsi speciali consecutivi (il 25 giugno, il 27 giugno, il 28 giugno e il 29 giugno). E mentre i più fortunati si stanno già gustando i benefici della vendita, qualcuno ancora non si è accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi - record per numero più alto di premi certi messo in palio nella storia del SuperEnalotto - infatti, non sono stati ancora riscossi 3 premi in Emilia Romagna: ad Alfonsine Conselice (Ravenna), Cesena e Riccione.

Ma c’è ancora tempo: le scadenze per riscuotere i premi sono il 23, 25, 26 e 27 settembre, in base alla data del concorso giocato.

Come riconoscere il vincitore

1) Estrazione n. 100 di martedì 25 giugno 2024 – È 1 il premio non ancora riscosso in emilia romagna in scadenza il prossimo 23 settembre 2024

EMILIA ROMAGNA-ALFONSINE CONSELICE

RA

7156BBO100043

2) Estrazione n. 101 di giovedì 27 giugno 2024 – È 1 il premio non ancora riscosso in SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2024

EMILIA ROMAGNA-CESENA

FC

1935ABO1010116

3) Estrazione n. 102 di venerdì 28 giugno – È 1 il premio non ancora riscosso IN EMILIA ROMAGNA IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2024

EMILIA ROMAGNA-RICCIONE

RN

9287ABO1020107

Cosa fare in caso di vincita

Se hai realizzato una vincita, aggiudicandoti uno dei Premi Speciali da 10.000€, devi recarti presso un punto di ritiro a scelta tra:

-Il Punto Pagamenti Premi più vicino a te

-Gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00:

-Via Ugo Bassi, 6 – 20159 - Milano

-Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma

Se hai realizzato la vincita con una giocata online, devi presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della tua giocata ed il codice di identificazione del tuo conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200€ sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se, invece, hai giocato in ricevitoria devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre ad un documento di identità valido ed al tuo Codice Fiscale.

Il pagamento della vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento.