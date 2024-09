Alluvione Emilia Romagna, stop alle rate dei mutui nelle province colpite

Bologna, 23 settembre 2024 – Sospensione del pagamento delle rate dei mutui nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. A comunicarlo è l’Abi che diffuso una lettera circolare agli associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione, appunto, del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Alluvione, pulizia di case e attività dal fango (foto Tedioli)

Tale ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori.