Saldi Emilia Romagna, occhio alle truffe: guida per l’acquisto sicuro

Bologna, 14 gennaio 2023 - In tempi di crisi molti - negozianti ma anche clienti - puntano sui saldi. Certo, bisogna stare attenti alle truffe, basta vedere il caso di Yoox, che si è preso una multa da 5 milioni per aver fatto sconti fasulli sui capi. In pratica i prezzi erano stati gonfiati prima dei saldi e alla fine i clienti pagavano la cifra piena.

I saldi invernali, ricordiamolo, sono iniziati il 5 gennaio e possono durare per un massimo di 60 giorni, come previsto dalla delibera regionale.

I saldi in Emilia Romagna: occhio alle truffe

Occhio alle truffe: l'iniziativa Adoc

E così le associazioni dei consumatori e i sindacati in Emilia Romagna spronano a fare chiarezza: occhio alle truffe ma avanti coi saldi. La Uil e la sua associazione di riferimento Adoc oggi ha sistemato un gazebo di fianco alla statua di Ugo Bassi a Bologna, dove distribuiscono decaloghi e volantini a sostegno dei buoni acquisti a favore di operatori e famiglie.

La campagna Saldi sicuri in Emilia Romagna

Il segretario della Uil Emilia-Romagna Giuliano Zignani e la presidente di Adoc Anna Rea, lanciando la campagna "Saldi sicuri", spiegano che "i redditi sono al di sotto della capacità di spesa. I dati Istat di ieri ci dicono come non solo aumenti l'inflazione e cali la produzione: infatti, diminuiscono anche i consumi. A Natale, quando c'era stata una prima ripresa, abbiamo registrato un aumento della spesa delle famiglie sui beni alimentari di prima necessità ma anche una diminuzione della quantità di quello che si è acquistato". Quindi, gli italiani hanno pagato di più per avere di meno.

"Siamo di fronte a un'emergenza e i saldi possono essere un'occasione - continua la presidente Adoc - ma deve esserla all'insegna della qualità: occhio alle truffe, dunque, e largo alla buona concorrenza. Non è un caso che associazioni come Confesercenti e Confcommercio, in diversi territori, abbiano appoggiato la nostra campagna, che rispetta i consumatori e favorisce buone pratiche".

Saldi, il banchetto di Aduc a Bologna

Attenzione al cartellino del prezzo

In generale, nota Rea, "gran parte dei commercianti si sta comportando correttamente e, in armonia al Codice del consumo e della concorrenza, indica il prezzo originale e la percentuale di sconto, con il prezzo reale finale. Non tutti lo fanno, tuttavia, e bisogna fare attenzione ai prodotti scadenti o difettosi".

Condivide Zignani: "Sui saldi c'è grande aspettativa da parte di commercianti e famiglie, in una fase in cui la gente fa fatica ad arrivare alla terza settimana del mese, con un aumento esponenziale di tutti i prezzi. La nostra è una campagna di informazione con la quale diciamo ai consumatori 'state attenti', anche se siamo in una città dove ci sentiamo abbastanza tranquilli. Ma qualche trucco può sempre esserci, per questo - avvisa il segretario Uil - è bene fare attenzione al confronto tra i prezzi iniziali di dicembre e quelli di oggi scontati".

La crisi morde

Più in generale, riconosce Zignani, "siamo messi male. La situazione economica a livello nazionale è in grande difficoltà, l'alto prezzo del carburante insieme a quello dell'energia sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Le promesse che erano state fatte in campagna elettorale a settembre, a livello nazionale, sono abbondantemente disattese. In Emilia-Romagna mancano i rimborsi Covid e nemmeno l'attuale Governo vuole intervenire per ripianare gli extra costi, che in regione valgono 850 milioni di euro e non è detto che sia finita. Abbiamo presentato un documento unitario, come Cgil-Cisl-Uil, e aspettiamo di essere convocati dalla Regione per un tavolo che affronti seriamente la questione, prima che sia troppo tardi".