A Marotta in programma ‘Il Mare d’Inverno sotto l’albero’

Oggi in piazza Dell’Unificazione a Marotta, dove da alcuni giorni svetta un albero di Natale originalissimo, realizzato interamente con tronchi e rami portati sull’arenile nei mesi scorsi dalle onde, si svolge l’iniziativa ‘Il Mare d’Inverno sotto l’albero’ organizzata dalla Pro Loco. La piazza e viale Carducci saranno trasformati in maxi spiagge, con i 13 stabilimenti del litorale marottese che allestiranno ombrelloni e lettini sulla pavimentazione in mattoncini e sull’asfalto. Il via scatterà alle 17 con l’allestimento della Casa di Babbo Natale, il laboratorio ‘Letterine di Natale’, il trucca bimbi, spettacoli itineranti, musica, animazione, baby dance, coro dei bambini e spazio per castagne e vin brulé.

"Quello del ‘Mare d’inverno’ – spiega l’assessore comunale al turismo Davide Caporaletti -, è un progetto che mira a promuovere sempre di più anche un turismo fuori dalla stagione standard di una località costiera. Che cerca di tradurre in risultati concreti il titolo della canzone del nostro concittadino onorario Enrico Ruggeri, che si ispirò proprio a Marotta per scrivere il suo grande successo. Vogliamo che i turisti vivano pure l’esperienza del mare quando è freddo e c’è vento, ma la bellezza del nostro litorale è immutata e per certi aspetti ancora maggiore. Siamo contenti che gran parte dei ristoranti siano aperti anche in questi mesi, e che stiano seguendo l’esempio pure gli hotel".

s.fr.