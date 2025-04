A Pergola la cicerchiata più lunga del mondo

Nella città dei Bronzi dorati, dopodomani sarà un 25 aprile dolcissimo e molto divertente. Pergola è pronta per collezionare l’ennesimo record. Dopo le imprese passate, tra cui la salsiccia lunga un chilometro, il profiterole con oltre 6.000 bignè, la preparazione di 400 chilogrammi di pasta e di 6.000 salsicce, si punta a un altro record. La Pro loco, con il concittadino Giuseppe ‘Peppe’ Cesaro, cercherà di realizzare la ‘cicerchiata più lunga’. L’appuntamento, imperdibile, è a partire dalle 14 nel cuore del centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Lungo il corso cittadino sarà possibile assistere alla preparazione e all’assemblaggio dell’intero dolce che alla fine si potrà anche assaggiare. Alcuni numeri fanno ben comprendere la portata dell’originale impresa che coinvolgerà un ‘esercito’ di ‘sfogline’ e 50 volontari. Saranno impiegati circa 80 chilogrammi di farina, 30 chili di miele e ben 500 uova per una ‘cicerchiata’ che sarà lunga ben oltre 100 metri. Dopodomani stesso sarà la giuria a decretarne l’esatta lunghezza. Il tentativo di record sarà il clou di un pomeriggio con tante iniziative per tutta la famiglia. Il programma prevede, infatti, musica, degustazioni e apertivi con prodotti tipici locali, un mercatino con artigiani e hobbisti, e un’area dedicata ai bimbi con laboratori, giochi e gonfiabili.

Inoltre, sarà l’occasione per chi deciderà di passare il 25 aprile a Pergola anche per visitare il Museo dei Bronzi Dorati, con all’interno il famoso gruppo equestre di epoca romana (formato da cavalieri e da statue in bronzo e oro), e le tante bellezze del centro storico, quest’ultime accompagnate dal gruppo dei ‘Viaggiatori’ della Pro Loco. Le iniziative sono promosse con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione dell’azienda agraria bio di Vannucci e Maisano, de Il Miele di Duccio, del Conad e del Coal. Tutte le informazioni sulle attività proposte sono disponibili nella pagina Facebook della Pro loco di Pergola, che promuove un territorio variegato ricco e di elementi che lo rendono ancora di più ricco di appeal.