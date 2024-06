Aggressione in centro: "Servono più divise"

Vertice, ieri a Pergola, tra amministrazione comunale, carabinieri e polizia locale, sull’episodio d’aggressione verificatosi domenica mattina in corso Matteotti, con un cittadino del Bangladesh (poi denunciato dai militari) che ha colpito un connazionale alla testa con un corpo contundete, procurandogli una ferita che ha richiesto il ricorso alle cure del punto di primo intervento e l’applicazione di punti di sutura.

"Quanto accaduto domenica, con atti di violenza in centro e in pieno giorno, va tenuto in dovuta considerazione, senza provocare allarmismi ma con una immediata risposta – evidenzia una nota della giunta -. Per questo il sindaco Diego Sabatucci e il vicesindaco con delega alla sicurezza Antonio Baldelli hanno incontrato ieri il comandante della stazione dei carabinieri Stefano Di Summa e il capo della polizia locale Massimo Mannicci. Durante l’incontro è stata concordata una presenza più assidua e coordinata tra pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, come presidio di legalità e sicurezza".

"È stato poi richiesto alla polizia locale di procedere a controlli amministrativi su permessi di soggiorno e sulla regolare presenza di persone nei singoli immobili anche in riferimento alla capienza. Inoltre – prosegue la nota -, é stata iniziata una proficua interlocuzione col prefetto Emanuela Saveria Greco, per il dovuto e necessario coordinamento. Nella nostra città si convive civilmente da sempre anche con la comunità straniera. I problemi che emergono vanno affrontati con prontezza, senza cedere alla tentazione di minimizzare e sottovalutare gli episodi accaduti".

s.fr.