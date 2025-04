Alla CorriLucrezia un esercito di giovanissimi

La 39ª ‘CorriLucrezia’ ha regalato un’autentica festa di sport e inclusione, con un gruppo di sei atleti in carrozzina: Sofia, Giorgia, Elena, Jimmy, Cristina e Martin del Road Runners’ che hanno aperto la kermesse. Circa 750 runner hanno animato la competizione organizzata dal Gruppo Podistico Lucrezia del presidente Bruno Toccacieli con il Comune. La giornata si è aperta con ben 120 under 17 impegnati nelle diverse prove. Poi ha preso il via la distanza clou di 10,3 chilometri. Il successo è andato al carabiniere Marco Ercoli di Rio Salso di Tavullia, dell’Atletica Avis Castel San Pietro. Ercoli ha preceduto Giacomo Ruffini (Cus Urbino), il pesarese Davide Seri (Dynamyk Fitness), Cristian Caboni (Atletica Senigallia) e Moris Barcelli (Pesaro Athletic Field). Tra le donne si è imposta l’umbra Lucrezia Vagnoli davanti a Celeste Ferrini (Avis Castel San Pietro), Maria Vittoria Mari e Laura Giordano, dell’Atletica Urbania. Il Trofeo Avis ha visto trionfare Andrea Barcelli e Michela Tironzelli; mentre il 13° Campionato Sociale Bcc Fano, Giacomo vitali e Laura Francesconi. Gruppo più numeroso l’Atletica Fossombrone.