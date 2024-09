Ambrosini torna in città: oggi sposerà la sua Elena

Ha voluto coronare il proprio sogno d’amore nella città che, tra le altre, lo ha professionalmente lanciato come calciatore. Alex Ambrosini, 38 anni fra pochi giorni, questo pomeriggio alle 15.30 si unirà in matrimonio con la riminese Elena Gasperoni nella chiesa di San Giuseppe al Porto. D’altronde, proprio Rimini e Alma Juventus Fano sono state le tappe principali della lunga carriera di Ambrosini, che tuttora continua a giocare nel Campionato sammarinese nelle file del La Fiorita. In due distinte occasioni Ambrosini ha vestito la maglia granata: in Serie C2 nella stagione 2009/10, proveniente dal Bellaria, – 31 presenze e 2 reti – e poi, a distanza di sei anni, nel campionato di Serie D 2015/16, culminato col ritorno in C2, con 20 gare e 4 reti. In totale 51 presenze (6 gol) che sono seconde solo a quelle fatte col Rimini (62), dove fra l’altro ha debuttato a 16 anni in Serie B. Tra gli invitati presenti oggi ci saranno alcuni suoi compagni dell’Alma, le ex glorie granata Andrea Torta e Gianni Allegrini. Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi festeggeranno nell’incantevole scenario del ristorante Levante sul molo di ponente e poi partiranno per il viaggio di nozze in Sri Lanka. Per una volta il calcio, può aspettare...