Babbo Natale corre a passo di solidarietà

Conto alla rovescia per una delle iniziative più belle, scenografiche e partecipate fra quelle che animano i giorni precedenti alle festività natalizie nella nostra regione. Domani, a Terre Roveresche, si tiene la 17esima edizione di ‘Babbi Natale in Allegria’: la podistica non competitiva (chi vuole può camminare) che parte da Barchi e arriva a Piagge, attraversando i centri storici di Orciano e San Giorgio, legando, dunque, tutti i municipi del Comune nato nel 2017 dalla fusione delle "Quattro Terre Belle", come recita lo slogan turistico coniato dall’amministrazione.

Le caratteristiche fondamentali della kermesse, che ha anche un importante risvolto solidale - perché la quota d’iscrizione degli adulti di 7 euro è devoluta a Unicef, Avis, Ail, Omphalos e Urukundo, associazione, quest’ultima, che sostiene le popolazioni pigmee del Burundi – sono l’abbigliamento dei partecipanti, in quanto tutti devono rigorosamente indossare il costume di Santa Claus; e il fatto che ognuno di loro dovrà mantenersi dietro alla ‘Christmas Safety Sledge’, la slitta di Babbo Natale trainata da un cavallo, che scandirà durante gli 11 chilometri del percorso un’andatura soft, adatta anche ai meno allenati. In ciascuna delle precedenti edizioni si è registrato un numero molto alto di ‘concorrenti’ (talvolta oltre i 500, con diversi gruppi arrivati da varie località dello Stivale) e anche per quest’anno si preannuncia un nutrito ‘serpentone’ rosso e bianco, visto che gli organizzatori dell’Asd ColleMar-athon Club stanno ricevendo tante inscrizioni, che si potranno effettuare anche domattina prima dell’evento.

Il ritrovo, per tutti, è nella piazza del municipio di Barchi (adesioni dalle 8,30 alle 9,45), e chi non ha il vestito di Babbo Natale potrà acquistarlo sul posto a 7 euro. Alle 10 in punto, poi, dalla Porta Nova verrà decretata la partenza. In concomitanza con questo start, a Piagge inizieranno le corse degli Elfi per bambini e studenti. Patrocinato dal Comune, ‘Babbi Natale in Allegria’ vede la collaborazione delle Pro Loco dei quattro municipi, del Gs Lubacaria e dell’Avis di Terre Roveresche. Al traguardo ricco ristoro con cioccolata calda, caldarroste, vin brulé, panettone, bruschette all’olio e birra agricola Oltremondo. Chi vuole può prolungare la giornata pranzando nei ristorante del territorio e vistando, nel pomeriggio, la meravgliosa Grotta Ipogeo di Piagge.

Sandro Franceschetti