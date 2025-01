Befana da pienone. Distribuite 1200 calze di dolciumi

Tutti in piazza XX Settembre, ieri pomeriggio, ad accogliere la Befana e le sue nove aiutanti: distribuite 1200 calze piene di dolciumi, organizzati giochi e spettacoli per i bambini. "La La Befana è stata un grande successo – ha commentato l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli – una emozione vedere piazza XX Settembre animarsi con famiglie, bimbi e tanta allegria. Un ringraziamento speciale va alla Pro loco, ai volontari e a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a creare un’atmosfera unica".

Il sindaco Luca Serfilippi ha ringraziato la Pro loco e lo stesso assessore Santorelli "per l’impegno profuso in questo mese che ha contribuito al rilancio di Fano. Da piazza XX Settembre al Pincio abbiamo fatto vedere la bellezza della città e abbiamo dimostrato la nostra capacità organizzativa: quando si lavora in squadra le cose funzionano". E poi rivolgendosi al presidente della Pro loco Giacomo Grandicelli: "La presenza in piazza XX Settembre di così tante persone è la dimostrazione che avete e che abbiamo lavorato bene. Le novità sono state apprezzate dai fanesi e dai turisti: dalla pista di pattinaggio davanti all’Arco d’Augusto che, per il successo riscosso, abbiamo prorogato di due settimane (fino a domenica 19 gennaio ndr) alle tante iniziative organizzate in città in collaborazione con le attività economiche. Inoltre siamo riusciti ad aprire al pubblico l’ex chiesa di San Francesco e la chiesa di San Pietro in Valle, visitate da migliaia di persone. Siamo contenti del lavoro svolto fino ad oggi, punto di partenza per i prossimi anni e per far diventare Fano una meta turistica anche nel periodo di Natale, con la proposta di un vero e proprio pacchetto turistico natalizio".

"Le iniziative di Natale – conferma l’assessore Santorelli – sono state un autentico fiore all’occhiello. La pista di ghiaccio ha riscosso un enorme successo, regalando momenti di divertimento e spensieratezza a grandi e piccoli. I mercatini e le tante attività proposte hanno saputo incantare ogni giorno fanesi e visitatori, offrendo un’esperienza magica che ci auguriamo di ripetere ogni anno. Fano punta a valorizzare le sue tradizioni e, al tempo stesso, a innovarsi con eventi di qualità. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso il periodo natalizio così speciale. Fano ha dimostrato di ambire ad essere una città viva, accogliente e capace di unire tradizione e partecipazione in modo straordinario".

Anna Marchetti