Fano celebra la benedizione di oltre 300 animali: colombe, cavalli e tanto amore a 4 zampe

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 19 gennaio 2025 - Grande festa questa mattina in piazza XX Settembre, che per qualche ora si è trasformata in un simbolo di armonia tra uomo e natura, grazie alla tradizionale Benedizione degli Animali celebrata in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Una moltitudine di animali di ogni tipo – dai maestosi cavalli ai piccoli roditori, dai cani ai gatti, fino ai volatili – ha animato il cuore di Fano, confermando il profondo legame che la comunità nutre verso i suoi amici a quattro zampe (e non solo).

Tra i protagonisti della giornata c’era Pallino, un porcellino d’India condotto con amore dal piccolo Thomas Saviano insieme alla mamma, e Penny, un elegante barbone bianco di quattro anni accompagnato dal suo proprietario Marco Giuliani. Non sono mancati Byron, Zoe e la cucciola Dakota, tre Labrador che con la loro energia hanno attirato l’attenzione. “Sono due anni che partecipo a questa manifestazione, un’esperienza sempre speciale. È un momento di unione per Fano, un’occasione per celebrare il valore degli animali,” ha raccontato il loro proprietario, Patrizia Omiccioli.

Padre Renato benedice oltre 300 animali in piazza con i loro padroni

Le Giacche Verdi hanno portato il loro contributo con una presenza scenografica e significativa. Tra di loro spiccava Gaia, 18 anni, la più giovane del gruppo, che ha raccontato: “Sono entrata nelle Giacche Verdi due anni fa e non le ho più lasciate. Fiume, il mio cavallo di 27 anni, è il mio compagno di avventure e una vera guida.” La cerimonia è stata officiata da fra' Renato della chiesa di Santa Maria Nuova, il quale ha ricordato l’importanza del rispetto per tutte le creature viventi. Tra i momenti più suggestivi, il passaggio degli “angeli bianchi” del mago Giancarlo: un gruppo di colombe simbolo di pace e di magia, portate a spasso un una gabbietta turchese issata nel portapacchi di una bici. Organizzata con il patrocinio del Comune di Fano (presenti il sindaco Luca Serfilippi e l'assessore alla Tutela degli animali Loredana Maghernino) e la collaborazione di associazioni come le Giacche Verdi, la Sea Rescue School K9 e il C.B. Club E. Mattei, la manifestazione è riuscita a coinvolgere oltre 300 animali e almeno il doppio dei conduttori, confermando il suo valore come appuntamento di comunità e spiritualità, capace di unire cittadini e animali in un messaggio di amore e rispetto universali.