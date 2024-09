Bus scolastici: autisti e assistenti non pagati

"Per gli autisti degli scuolabus in arretrato dello stipendio di giugno e del Tfr da parte della ditta che gestisce il servizio tramite gara, il Comune ha attivato l’iter della surroga". E’ quanto fa sapere l’assessore ai Servizi educativi, Loredana Maghernino, che aggiunge: "L’intervento è finalizzato a garantire direttamente ai lavoratori il pagamento delle retribuzioni dovute per la loro attività". La Filt Cgil, attraverso Luca Polenta, chiede al Comune di fare chiarezza sulla situazione di questi lavoratori: "Si parla di una ventina di persone tra assistenti e autisti, tutti a tempo determinato, che non hanno alcun vincolo nei confronti della ditta e quindi potrebbero fare altre scelte. L’amministrazione comunale aspetta di scoprirlo l’ultimo giorno? Se ciò accadesse i bambini rimarrebbero a piedi: io tutelo non solo i lavoratori ma anche gli interessi dei cittadini. Ad oggi non ci sono risposte da parte del Comune e non so come facciano a stare tranquilli visto che a dieci giorni dall’inizio della scuola non c’è certezza sugli autisti in servizio".

Su questo il sindacato vorrebbe confrontarsi con l’amministrazione comunale a cui ha chiesto un incontro già dalla fine di luglio: "Il Comune di Pesaro ci ha ricevuto l’8 agosto, Fano non ci ha neppure risposto. Una rappresentanza dei lavoratori avrebbe voluto dialogare con l’Amministrazione comunale per rappresentare il proprio malcontento e manifestare l’esigenza di conoscere il contenuto dei contratti prima dell’imminente avvio del servizio. Stiamo parlando di lavoratori con delle famiglie alle spalle e che a loro volta hanno delle scadenze di pagamento a cui far fronte". E ancora il sindacato: "In queste situazioni, le decisioni non si prendono all’ultimo momento". L’assessore Maghernino, però, difende il proprio operato: "Siamo in continuo contatto con la ditta, li abbiamo già incontrati precedentemente, stiamo ancora spettando qualche giorno consapevoli che, comunque, la surroga è un atto forte. Nel frattempo stiamo preparando tutti i documenti".

Precisano dal Comune: "Il nostro obiettivo è quello di assicurare serenità e rispetto a tutti i lavoratori impegnati nel servizio scuolabus, come ribadito durante lo scorso incontro di luglio tra il dirigente del servizio Ignazio Pucci, l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino e il rappresentante della ditta, che aveva garantito l’impegno a non ritardare ulteriormente i pagamenti, una volta stabilizzate le pendenze pregresse". Aggiungono dal Comune: "Si rassicura la Filt Cgil e tutti i lavoratori della ditta (autisti e assistenti ndr), sull’impegno e l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale a risolvere le criticità e a garantire un regolare avvio del servizio a settembre". Rassicurazioni che a metà luglio aveva dato anche il sindaco Luca Serfilippi.

Anna Marchetti