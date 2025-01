"Carducci, i tempi saranno rispettati"

"In sede di cantiere non sono mancate le difficoltà, ma rispetteremo il cronoprogramma." Con queste parole il presidente della Provincia Paolini ha fatto il punto sui lavori di ricostruzione del Carducci, un progetto avviato nel 2019 in seguito alla dichiarazione di inagibilità del vecchio edificio per problemi di staticità irrisolvibili. "Il nuovo complesso - ha aggiunto Paolini - sarà un modello di efficientamento energetico e sostenibilità, con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNRR fissate per marzo 2026". Tra le innovazioni in valutazione, c’è un impianto per il recupero dell’acqua piovana da utilizzare nei servizi igienici. Tuttavia, il finanziamento per questa iniziativa rimane un’incognita, e Paolini ha ipotizzato un intervento diretto da parte della Provincia, nonostante le difficoltà economiche causate dai tagli governativi. Sul fronte del campus scolastico fanese, i lavori stanno avanzando rapidamente. La conclusione dell’area sportiva è prevista per la primavera-estate del 2025, con il campo da rugby già dotato di un nuovo fondo sintetico e in attesa di condizioni meteo più favorevoli per completare la pista di atletica. La riqualificazione prevede anche nuovi spogliatoi, una tribuna e un moderno impianto di illuminazione già installato. Al Liceo Scientifico Torelli, intanto, sono stati ultimati gli interventi di bonifica dall’amianto e adeguamento sismico, mentre la palestra sarà consegnata per settembre. Un altro progetto rilevante è il recupero dell’ala inutilizzata di Palazzo Petrucci, che sarà destinata all’Istituto Apolloni.

Tiziana Petrelli