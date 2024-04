Carnevale di Fano, è Valentina Bernardini la nuova presidente dell'Ente Carnevalesca

Fano (Pesaro e Urbino, 12 aprile 2024– Una maestra d'asilo e un'impiegata dell'Inps per guidare il Carnevale di Fano verso il futuro. Entrambe giovani mamme, determinate, qualificate e motivate nel far crescere la manifestazione più importante della città Sono Valentina Bernardini e Cristina Fenocchi e giovedì sera sono state nominate dal direttivo dell'Ente Carnevalesca, rispettivamente presidente e vice presidente in sostituzione di Maria Flora Giammarioli e Stefano Mirisola che si sono dimessi da quei ruoli per la scelta personale di scendere in campo alle prossime elezioni amministrative.“A questa soluzione si è giunti collegialmente e con unità di intenti alla prima riunione utile, svoltasi in presenza presso la sede sociale di via Rainerio con un collegamento sulla piattaforma Zoom per dare la possibilità a tutti i consiglieri di parteciparvi” si legge in una nota dell'Ente. “L'intero Consiglio le ha ritenute profili capaci di portare avanti con passione e professionalità il percorso avviato da questo gruppo di lavoro nell'ottobre del 2022 - prosegue la nota -, affrontando il duro compito della ripresa e rilancio dello storico Carnevale di Fano dopo le vicissitudini legate al COVID”. Valentina Bernardini rappresenta il lato emergente di questa squadra, essendo entrata proprio due anni fa dimostrando subito notevoli doti organizzative curando in particolare il coordinamento delle mascherate, mentre Cristina Fenocchi era componente del direttivo dell'Ente Carnevalesca anche nel triennio 2019-2023 e nel corso di questi anni si è distinti per l'opera di raccordo svolta coi carristi. “Nella nuova veste di presidente e vice presidente potranno contare sul pieno appoggio delle varie figure che le continueranno ad affiancare - prosegue lo scritto dell'Ente -, che, espressione di mondi diversi della nostra città, garantiscono competenze e voglia di fare necessarie per approcciare e vincere le difficili sfide che l'organizzazione di un simile evento sempre più comporta”. Sul tavolo ci sono già le possibili linee guida per l'edizione 2025, che verranno poi condivise con le altre preziose anime del Carnevale di Fano, recependone esigenze e proposte, ed ovviamente con le Istituzioni, amministrazione comunale in primis, con l'obiettivo comune di rendere ancor più bella per i fanesi e per i turisti provenienti dal resto dell'Italia e dall'estero la manifestazione cittadina di maggiore tradizione e attrazione. Nel corso della stessa assemblea sono stati inoltre ratificati gli ingressi dei primi dei non eletti della lista unica votata ad ottobre del 2022, per colmare i vuoti lasciati nel Consiglio dalle suddette uscite. Si tratta di Alessandro Eusepi e Giannetto Paluzzi, che pur da esterni non avevano comunque fatto mancare il proprio importante contributo. Pertanto il consiglio direttivo attualmente in carica è così formato: Valentina Bernardini, Daniele Carboni, Alessandro Eusepi, Cristina Fenocchi, Raffaella Manna, Sarah Olivieri, Giannetto Paluzzi, Alessandra Patregnani, Gloria Riberti, Tatiana Tonnini, Danilo Trastulli, Saulo Salucci, Lucia Vicini e l'aggiunta di Massimiliano Barbadoro ed Enrico Tosi delegati del sindaco.