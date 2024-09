Cavi tranciati per sbaglio: web in tilt, caos in Comune a Fano

Fano, 3 settembre 2024 – Tagliano per sbaglio i cavi internet e tutta la rete va in tilt. E’ quanto avvenuto ieri a Fano: la connessione internet degli uffici del Comune (e non solo) ha cessato improvvisamente di funzionare creando non pochi disagi con la sospensione di tutti i servizi comunali, inclusi quelli rivolti al pubblico e quelli destinati all’uso interno.

“Un danno provocato da terzi - si è affrettato a precisare la società Fibercop, gestore dell’infrastruttura di Rete Fissa –. Il problema è stato causato da una ditta che mentre stava eseguendo lavori per la rete idrica in località Candia (provincia di Ancona), ha tranciato 4 cavi ad elevata potenzialità trasmissiva. I tecnici di Fibercop sono intervenuti prontamente”. E’ stato un bel problema che, tuttavia, nel pomeriggio si è risolto ma che ha coinvolto 7mila utenze in tutta la Regione Marche.

Quanto avvenuto manifesta la necessità di un rafforzamento dei sistemi informativi. Un black-out informatico di questo tipo, infatti, rischia di bloccare l’operatività di tutta l’amministrazione considerando l’importanza centrale che la rete internet riveste anche nelle operazioni più semplici. Il disservizio, tuttavia, si è protratto per una manciata di ore visto che nel pomeriggio di ieri il Comune ha annunciato che Telecom aveva risolto l’interruzione della connettività.

“A partire da domani (cioè oggi, ndr) – assicura il Comune in una nota –, tutti i servizi saranno nuovamente operativi, garantendo la piena funzionalità degli sportelli e delle attività comunali”. Il sindaco Luca Serfilippi riflette sulla necessità di potenziare la rete. “Purtroppo, a seguito di questo guasto che non è dipeso da noi - spiega il primo cittadino – abbiamo constatato che il Comune di Fano non è dotato di un sistema di connessione alternativo da utilizzare in casi di emergenza. Sarà nostra priorità rafforzare i sistemi, poiché il Comune di Fano, terza città delle Marche, non può permettersi di trovarsi in tali situazioni, soprattutto oggi, in cui internet è fondamentale per qualsiasi forma di interazione e relazione, dalla procedura più semplice a quella più complessa”.

E mentre i tecnici della rete internet avevano appena terminato di ripristinare la rete, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un altro tipo di intervento, questa volta sulla rete stradale in via Ancona, a Calcinelli. Un grosso ramo di quercia, infatti, è caduto sulla carreggiata e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area rimuovendo il pericolo. Per fortuna non sono stati segnalati danni a cose o a persone e la viabilità è stata presto ripristinata.