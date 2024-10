I cimiteri cittadini diventano digitali. “Sarà più facile gestirli”

Fano, 30 ottobre 2024 – I cimiteri cittadini diventano digitali. Da qualche giorno è in corso la digitalizzazione di tutte le aree cimiteriali, in particolare di tombe, cappelle, loculi e monumenti funebri. L’incarico è stato affidato alla Gemmlab srl, per un importo di 30mila euro (Iva esclusa) e il personale autorizzato ha già iniziato i rilevamenti fotografici e di georeferenziazione utilizzando attrezzature specializzate.

“Avvertiamo la cittadinanza – fa sapere l’assessore ai servizi cimiteriali Mauro Talamelli – che sarà possibile incontrare, all’interno delle strutture comunali, operatori muniti di una particolare strumentazione dotata di sensori, che stanno già eseguendo i rilievi”. L’obiettivo è la creazione di ‘gemelli digitali’, cioè repliche virtuali e interattive dei cimiteri comunali, per una gestione più efficiente e trasparente delle sepolture e delle concessioni. La conclusione dei rilievi è prevista per fine anno. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunale ai seguenti numeri telefonici: 0721/887336, 0721/887334, 0721/887249).

Tra le altre attività che interessano i cimiteri vanno ricordati il rinnovo del servizio di pulizia e cura (anche del verde), la costruzione di nuovi loculi e di nuovi ossari a Rosciano e gli interventi prioritari, definiti proprio a inizio mandato, per i quali sono stati stanziati 200mila euro, in collaborazione con l’assessorato ai Lavori pubblici. Risorse che servono a sistemare le parti pericolanti e a migliorare l’impermeabilizzazione di alcuni padiglioni.

Per quanto riguarda la pulizia e la cura dei cimiteri, comprese le tumulazione ed estemulazioni, è stato affidato un incarico per 1,1 milioni di euro (Iva esclusa) per 3 anni. La società che ha vinto l’appalto si occuperà anche dell’apertura e della chiusura delle strutture, in passato affidata ad una ulteriore società. Per il prossimo futuro è prevista la realizzazione al cimitero di Rosciano, sempre in collaborazione con i Lavori pubblici, di 380 loculi e 120 ossari per un importo di 900mila euro.

Intanto, in vista della commemorazione dei defunti, per agevolare gli spostamenti interni al cimitero dell’Ulivo, il servizio navetta è stato ampliato: “Fino a domenica 3 novembre – spiega l’assessore Talamelli – il mezzo, adatto anche al trasporto di disabili in carrozzina, sarà disponibile tutti i giorni, mattina (9-14) e pomeriggio (14.30-16.30). Da lunedì 4 novembre il servizio riprenderà i consueti orari: ogni mattina, da martedì domenica”. Inoltre in questi giorni di grande frequenza dei cimiteri, per evitare la proliferazione delle zanzare legata ai ristagni “i cittadini sono invitati a usare le spugne assorbenti al posto dell’acqua”.

Si ricorda, infine, che al cimitero urbano di via della Giustizia venerdì 1 novembre, Festa di Tutti i Santi, sarà celebrata la messa alle 9, alle 10 e alle 15:30. Sabato 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, alle 10.30, ci la messa sarà presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi, con la partecipazione del sindaco Luca Serfilippi. Al termine il primo cittadino deporrà una corona d’alloro al cippo per i Caduti in guerra.

an. mar.