Come orientarsi nel labirinto digitale. Alla Memo al via i corsi con gli addetti ai lavori

Al via alla Memo il progetto "Bussola digitale", finanziato dalla Regione Marche: 15 corsi per approfondire piccole-grandi problematiche legate ad internet e ai suoi servizi, dalla Pec alle ‘fake news’, dallo Spid all’intelligenza artificiale. Il ciclo dei corsi parte oggi pomeriggio con una lezione sull’uso dello smartphone e si conclude venerdì 21 febbraio con "Storytelling digitale. Come creare contenuti multimediali per il digitale". L’orario è dalle 16 alle 18, i corsi sono tenuti dal facilitatore digitale Federico Alfonsi. Tutti i corsi: "I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio" (25/10/2024); "C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica" ( 08/11/2024); "Spid e Cie, le nuove identità digitali" ( 15/11/2024); "Navigare in rete in totale sicurezza" ( 22/11/2024); "Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini" ( 29/11/2024); "Trovare nuove opportunità di lavoro online" ( 06/12/2024); "Rinnovo patenti: il Portale dell’automobilista e pagamenti con Pago PA" (12/12/2024); "Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli" (20/12/202); "Chi cerca trova! Diventare bravi con i motori di ricerca e l’AI" (10/01/2025); "Il nuovo portafoglio digitale Europeo: IT Wallet" (17/01/2025); "Shopping digitale: Gli strumenti per comprare e vendere online" (24/01/2025); "Excel power. Tutti i trucchi per utilizzare i fogli di calcolo in modo smart" (31/01/2025); "Fake news e truffe online. Riconoscerle per difendersi sui social media" (07/02/2025); "Intelligenza Artificiale. Cos’è, come funziona e a cosa serve in parole semplici" (14/02/2025); " Storytelling digitale. Come creare contenuti multimediali per il digitale" (21/02/2025).

an. mar.