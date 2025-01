Con le famiglie, contro la povertà. Dalla Fondazione 105mila euro

Finanziati dalla Fondazione Carifano con 105mila euro 11 progetti per il contrasto alla povertà, il supporto alle famiglie e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Diciannove i soggetti che si sono candidati, 11 quelli selezionati dalla Fondazione, il contributo maggiore di 42mila euro è stato riconosciuto alla Caritas di Fano per il proggetto "Faro" (Fare assistenza in rete e orientare). Questi gli altri 10 soggetti beneficiari: associazione Mariposa (Colli al Metauro), sostegno alle persone fragili e bisognose di assistenza all’interno del contesto familiare (4.000 euro); parrocchia San Cristoforo (Fano), assistenza ai padri separati nella casa di accoglienza (7.000 euro); Anffas (Fano), apertura di un chiosco bar e laboratori per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità (10.000 euro); fondazione L’Orizzonte (Cartoceto), progetto abitazione "2025 Sogni d’oro" (12.500 euro); Vagabend Odv (Fano); progetto "Vagaradio 2025" (6.000 euro); associazione San Paterniano (Fano), acquisto di generi alimentari per la mensa "Opera Padre Pio" (5.000 euro); Caritas (Senigallia), sostegno e inclusione per minori e famiglie (5.000 euro); cooperativa T41 (Pesaro), progetto "Arzilla valle dell’inclusione" (5.500 euro); "La Stanza dei Piccoli" (Fano), sostegno alle famiglie con figli disabili (1.500 euro); La Macina Onlus (Acqualagna), acquisto di un sollevatore per il trasporto degli utenti del Centro "Margherita" a Pergola (6.500 euro). "L’aumento delle risorse da 70mila a 105mila euro – spiega il presidente Giorgio Gragnola – è stato deciso per rispondere al numero elevato di domande pervenute. Ogni progetto racconta una storia di solidarietà e speranza per il futuro. Siamo certi che i progetti contribuiranno a rafforzare il tessuto sociale e dare risposte concrete ai bisogni di tanti".

Anna Marchetti