Csi Fano apre iscrizioni ai Centri Estivi Sportivi per bambini e famiglie

Un corso di formazione per nuovi educatori, nuove sedi e nuove attività ma soprattutto la solita garanzia di divertimento per bambini e famiglie. Il Csi Fano (comitato provinciale di Pesaro-Urbino), ha aperto le iscrizioni ai Centri Estivi Sportivi "Gioco&Sport", riservati a bambini dai 3 ai 14 anni. 5 sedi a Fano, 2 a Pesaro e 5 tra Valmetauro e Valcesano per un totale, stando alle previsioni, di oltre 1000 bambini che dal 9 giugno saranno coccolati da uno staff che, solo nelle due città principali, conta oltre 100 tra educatori e collaboratori, alcuni dei quali provenienti dal corso di formazione "Il Gioco è un Bene Educativo". Due le novità per quanto riguarda la Città della Fortuna: il centro per l’infanzia (3-6 anni) alla Scatola Magica di Rosciano e il Campo da Baseball in zona Trave, location preferita ad altre della zona in quanto garantisce più aree relax all’ombra per i bambini e più sicurezza. Quattro sono invece le conferme su Fano: il Palas Allende, la scuola primaria Tombari di Bellocchi, la Casa della Comunità Don Paolo Tonucci di Vallato e la scuola primaria Montesi di Sant’Orso.

b. t.