"Cultura, ambiente e digitale al centro dell’agenda politica"

FANO

Non solo politica ma anche spettacolo. La presentazione qualche giorno fa, al Caffè Centrale, della lista F-Una Città Maiuscola-+ Europa, si è simpaticamente conclusa con la performance ironica e canzonatoria di Gianluca Ruscitti sulla campagna elettorale. Ruscitti, in modo scherzoso, nel suo breve monologo, ha fatto ridere il pubblico mettendo in evidenza i difetti di una certa politica, soprattutto in prossimità delle elezioni, quando la ricerca del consenso diventa frenetica. Ben più seri, invece, i temi e i contenuti portati avanti dai candidati della lista, guidati dall’assessore alla Cultura, Cora Fattori: attenzione alle persone, iniziando dall’attuazione del Peba (Piano eliminazione delle barriere architettoniche) e partendo dalla Città dei Bambini; rafforzamento dell’ufficio Energia, più personale per il settore Ambiente, per l’Ufficio Europa e per il Sic (Sistema informatico comunale); digitalizzazione della macchina comunale.

Per i parcheggi lista F e +Europa sposano la scelta di un parcheggio multiplano alla Caserma Paolini, di fatto, passata di proprietà dal Demanio al Comune e uno agli Orti per la zona mare. Sul fronte della Cultura la proposta è di "riqualificare a step il Museo civico e valorizzare la Corte Malatestiana con l’abbattimento delle barriere architettoniche". "Cultura, ambiente e digitale sono collegate tra loro e – ha fatto notare Fattori – sono aspetti di un unico grande tema".

Difesa la scelta del Festival Circonomia: "Un’iniziativa culturale-scientifica di livello". Alex Montanari ha posto l’attenzione sulla necessità di potenziare a Fano la presenza universitaria e degli istituti tecnici e di collegare, con una rete di piste ciclabile, anche la zona industriale frequentata per lavoro da tantissime persone. Fabiola Pacassoni ha concluso affermando il principio della "difesa della dignità delle persone, sempre e in ogni occasione".

