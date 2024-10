Dellonti vicepresidente di Ambito e un posto nel direttivo Anci Marche

Nuovo doppio incarico per il sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dellonti (in foto), nominato vicepresidente dell’Ambito Territoriale Sociale 6 Fano (il presidente è Luca Serfilippi) e componente del direttivo di Anci Marche. Per quanto attiene al ruolo in seno all’Ats, Dellonti precisa: "La mia attenzione sarà principalmente focalizzata sulle esigenze dei territori interni ricompresi nei 9 comuni dell’Ambito. Alcune problematiche sono infatti analoghe fra costa e interno, ma altre caratterizzano in maniera specifica le realtà collinari".

In relazione alla nomina nel direttivo Anci, aggiunge: "E’ un onore e una grande responsabilità rappresentare i comuni del nostro territorio nel direttivo regionale. Sarà fondamentale fare squadra come amministrazioni locali sulle tematiche più importanti, come i fondi Pnrr, le questione legate ai vincoli di bilancio comunali e alle assunzioni, i processi di digitalizzazione e il codice degli appalti, con uno sguardo anche a settori più ampi e non di stretta competenza comunale, come viabilità e sanità. Il mio incarico sarà espletato con spirito di servizio, mettendomi a piena disposizione delle amministrazioni locali che vorranno prospettarmi le loro problematiche".

s.fr.