Regolamento di conti tra tunisini ed egiziani, quattro arresti

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 18 novembre 2024 - E’ terminato stamattina, con l'esecuzione di quattro arresti, il “conflitto” tra le bande di tunisini ed egiziani, che da tempo semina panico in città con i ripetuti episodi in stile “regolamento di conti” per accaparrarsi la piazza dello spaccio in centro storico. La Polizia di Stato ha infatti portato a termine una lunga attività anticrimine nel territorio fanese denominata “Cartagine”, traendo in arresto 4 tunisini. L’operazione ha avuto origine dall’analisi delle attività di controllo del territorio e dalle conseguenti azioni investigative svolte dal Commissariato di Fano relativamente allo spaccio di sostanze stupefacenti operato da gruppi di nordafricani nel centro storico di Fano. In particolare, gli agenti diretti dal vice questore Stefano Seretti hanno focalizzato la loro attenzione su due diversi gruppi, uno di origine tunisina e l’altro egiziana, tra loro antagonisti, attivi nello spaccio di droga.

Nel mese di agosto scorso, infatti, si era verificato un violento regolamento di conti da parte di alcuni tunisini contro un egiziano. Il fatto era accaduto in piena notte, nei pressi del ponte che collega l’Arzilla al Lido, dove il giovane nordafricano veniva pesantemente malmenato, ferito e rapinato del cellulare. Gli investigatori del Commissariato di polizia hanno contestualizzato il fatto ed identificato gli autori già noti ai poliziotti. Il tutto grazie alla collaborazione della Polizia Locale che ha utilizzato le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino e le proprie conoscenze di controllo del territorio, anche nell’ambito delle operazioni “alto impatto”, disposte dal Questore nell’ambito del coordinamento della Prefettura, con numerosi sequestri di droga e dal conseguente monitoraggio e analisi del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Fano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Pesaro.

Al termine delle indagini il Tribunale di Pesaro ha emesso i provvedimenti di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei 4 stranieri, ritenuti indiziati dei reati di rapina aggravata, lesioni e minacce che, stamattina, sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di Fano con il coordinamento della Squadra Mobile della Questura di Pesaro. I 4 indagati sono stati rintracciati a Fano e in provincia di Ancona e 3 di loro condotti all’istituto penitenziario di Villa Fastiggi di Pesaro, mentre uno a Montacuto (Acona) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.