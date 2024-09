Febbre Dengue a Fano, conclusa con successo la prima fase di disinfestazione

Fano (Pesaro e Urbino), 15 settembre 2024 - Si è conclusa all'alba la prima fase delle operazioni di disinfestazione contro la zanzara tigre e la diffusione della dengue nel territorio comunale di Fano. Il primo dei tre interventi, programmati su tre notti consecutive, ha coperto regolarmente le 7 zone della città, secondo il piano prestabilito. L’intero perimetro della città, interamente interessata dalla disinfestazione, è stato infatti suddiviso in 7 aree, ciascuna delle quali sarà trattata ogni notte grazie all’impiego di 7 mezzi operativi, messi a disposizione da 4 ditte specializzate per una spesa complessiva di 10mila euro messi a bilancio per l'operazione. “Ringrazio personalmente le ditte incaricate e tutto il personale coinvolto per la tempestività e la professionalità dimostrate – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi –. Un particolare ringraziamento va anche alla Protezione Civile e alla Polizia Locale per il supporto logistico, che ha contribuito al regolare svolgimento delle operazioni”. Serfilippi ha ricordato che la seconda fase della disinfestazione avrà luogo stanotte, a “partire dalla mezzanotte fino alle 06, invito tutti i cittadini a collaborare seguendo le indicazioni fornite”. Intanto dall'opposizione piovono critiche sul mancato intervento ai Passeggi e in particolare sul Canale Albani sarà disinfestato. “L'intervento sarà fatto e se ne farà carico Enel Green Power – chiarisce il sindaco Luca Serfilippi –, ma non hanno indicato una data». Il Canale, che per tutti i mesi estivi è rimasto privo d’acqua a causa della siccità, da ieri si è di nuovo riempito in seguito alla pioggia ma nel giro di qualche giorno potrebbe tornare di nuovo in secca tanto che gli animali rimarranno nella zona protetta, al di là della griglia, per salvaguardarli dai predatori.

"Il Comune sta effettuando la disinfestazione esternamente alla recinzione - precisa il sindaco - , seguirà successivamente un ulteriore intervento a carico di Enel Green Power all’interno". Ma non si sa quando. Il tema della manutenzione e della pulizia del Canale Albani sarà al centro del confronto di domani mattina, già programmato nelle settimane sorse, tra il Comune e i vertici di Enel Green Power. A fine agosto il primo cittadino aveva invitato la società del gruppo Enel, che ha in concessione l’area, «a terminare rapidamente la pulizia del canale e a provvedere al taglio e alla rimozione dei canneti e della vegetazione”.

Altre due notti di trattamento: le indicazioni

- Prima del trattamento: rimuovere o coprire contenitori con acqua stagnante, raccogliere frutta e verdura, proteggere le piante e ricoverare oggetti come giochi e ciotole. - Durante le operazioni: i possessori di animali domestici devono portare all’interno ciotole e abbeveratoi. Non vi sono altri rischi per cani e gatti, che possono tornare all’esterno dopo la fine dei trattamenti. - Dopo il trattamento: attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura trattate e lavare gli oggetti esposti.