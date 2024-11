Frontale sulla Statale, due feriti

Scontro frontale tra due auto, ieri pomeriggio sulla Statale, all’altezza dell’abitato di Metaurilia di Fano. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza del civico 165. Una Lancia Lybra condotta da un senegalese del 77, residente a Trecastelli, stava percorrendo la Statale con direzione Pesaro, quando, per cause in corso di accertamento della Polizia Locale di Fano intervenuta per i rilievi, ha invaso improvvisamente la corsia opposta e colpito frontalmente una Opel Zafira condotta da un uomo del ‘57, residente a Monteporzio, che transitava in direzione Ancona.

L’impatto è stato piuttosto violento ed entrambi i conducenti hanno riportato ferite. Sono stati quindi soccorsi dagli operatori sanitari del 118 al Pronto soccorso del Santa Croce, in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le bombole a metano della Lancia Lybra.