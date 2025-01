Gli intrepidi della Sassonia: in 70 per il tuffo

Il primo tuffo in mare del 2025 è stato un successo: quasi 70 persone si sono presentate ieri mattina, tra le 11 e mezzogiorno, nella spiaggia di Sassonia, a fianco della passeggiata del Lisippo e davanti a Bagni Carlo, per affrontare le acque fredde (circa 8,5 gradi) dell’Adriatico. L’iniziativa è stata organizzata, come avviene da sei anni, dall’associazione ‘Caimani, nuoto in acque libere’ ma questa volta il sole e la mancanza di vento hanno favorito una partecipazione maggiore rispetto alle edizioni precedenti.

Si sono presentate all’appuntamento con il bagno d’inverno persone di tutte le età e non solo fanesi: hanno partecipato dai bambini di 7-8 anni fino agli 80enni, circa una ventina le signore, un gruppo è arrivato da Bergamo ed una delegazione addirittura dalla Romania, altri dalle vicine città di Pesaro e Senigallia. "Alcuni hanno fatto il bagno due volte – spiega Matteo Renna, uno degli organizzatori del tuffo di capodanno – alle 11 e alle 12 quando sono arrivati quelli dell’associazione Fano Corre per gli auguri di buon anno".

Anche per il gruppo di Fano Corre è stata la prima corsa dell’anno con partenza dal circuito Marconi, passaggio per il centro storico e la Sassonia (lungo tutta la passeggiata del Lisippo) e ritorno. "Una consuetudine che si ripete da vent’anni – spiega il presidente Enrico Fabbroni – e da sei ci incrociamo con l’associazione Caimani per la foto in spiaggia". Alla prima corsa dell’anno hanno partecipato anche il sindaco Luca Serfilippi, il presidente di Aset, Giacomo Mattioli e l’ex assessore al Turismo Etienn Lucarelli. Al termine della mattinata la consueta foto di rito sulla spiaggia di Sassonia e lo scambio di auguri, favorito dalla bella giornata e dal mare calmo.

"E’ un momento di goliardia – commenta Renna – che ogni anno riunisce gli appassionati di nuoto in acque libere anche se realizzato in assoluta sicurezza".

an. mar.