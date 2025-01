I premi Fair Play del Panathlon

Un’occasione per riconoscere e premiare coloro che, con il loro esempio, hanno saputo incarnare i principi dello sport. Il 31 gennaio, alle 18, la Sala "Concordia" del Comune ospiterà la cerimonia di assegnazione dei Premi Fair Play 2024 del Panathlon Club Fano. L’incontro, moderato da Giuseppe Pallucca, inizierà con i saluti delle autorità e proseguirà con il prof Venanzio Raspa dell’Università di Urbino che terrà un intervento sul valore del fair play nello sport. Tra i premiati Oriano Omiccioli (Premio alla Carriera per l’impegno nel Tiro con l’Arco), Umberto Battista (Premio alla Promozione per il Judo) e Claudio Patregnani, per il suo contributo nell’Atletica e nel progetto Joelette. La cerimonia si concluderà con la consegna delle targhe etiche.