Il Gran galà delle Pro loco. Applausi aspettando il Natale

Un “Gran Galà” per celebrare il lavoro di 26 Pro loco e migliaia di volontari. Ben 120 persone si sono riunite ieri pomeriggio al Teatro della Fortuna di Fano, per presentare tra canti di voci bianche e la comicità del San Costanzo Show, l’evento più atteso dell’anno: mercatini dell’artigianato locale, la folle corsa dei biroccini, candele che illuminano un intero borgo, un bosco nel centro città, villaggi di Babbo Natale popolati dagli elfi, presepi artistici e viventi e un’esplosione di luci e colori che creano magia. C’è tutto questo e molto di più, raccontato nel video promozionale (presentato in anteprima ieri col nuovo simbolo) di “Il Natale che non ti aspetti”, il progetto di punta del Comitato Unpli Pesaro Urbino che coinvolge le Pro loco della provincia, unite in rete per promuovere una serie di eventi natalizi unici e suggestivi.

Un evento, quello di ieri celebrato sotto i riflettori del Teatro della Fortuna, con cui il presidente dell’Unpli Pesaro Urbino, Matteo Martinelli, ha fatto ufficialmente partire il conto alla rovescia per il Natale nel nostro territorio affiancato dal presidente Regionale Marco Silla. Mancano esattamente due settimane per “Il Natale che non ti aspetti” che, declinato in tutte le sue forme (a Fano si chiama “Il Natale più”), torna da sabato 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 ad animare i borghi della provincia con un ricco cartellone di eventi “magici” (più di 100) e iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini. "Girateli tutti" il suggerimento di Martinelli che ha ideato una tessera in cui raccogliere i timbri delle 26 Pro loco: "Per chi li colleziona tutti, ci sarà un bel premio".

Condotto da Simona Zonghetti, il Gran Galà dell’Unpli ha visto alternarsi sul palco istituzioni e personalità del mondo Pro loco per un momento di festa come non si era mai visto. Emozionanti i momenti musicali a partire dell’esibizione del coro di voci bianche Incanto che ha eseguito i classici del repertorio natalizio e la strepitosa voce della giovane e promettente Angelica Gennari che ha emozionato intonando Silent Night. E dopo i video, il dono della pasta Girolomoni a tutti i 26 presidenti e il brindisi, in serata spazio alla comicità con ‘Ultimo Tango a Tonga’ del San Costanzo Show offerto dalle Pro loco al pubblico, che in poche ore ha acquistato tutti i 450 posti disponibili.

Tiziana Petrelli