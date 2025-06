Incendio all’Alluflon, feriti due vigili del fuoco

di Sandro Franceschetti

Incendio, ieri mattina all’alba, nello stabilimento dell’Alluflon Group a Pianaccio di Mondavio, la nota azienda di produzione di pentole della media Valcesano, che purtroppo ha fatto registrare la notizia di due vigili del fuoco rimasti coinvolti dalle fiamme e portato in ospedale da un’ambulanza del 118. Pare si tratti di ferite lievi, per le quali sono stati entrambi dimessi in serata. Nella fabbrica, dove lavorano in due turni circa 180 operai, 90 in quello dalle 6 alle 14 e altrettanti dalle 14 alle 22, poco dopo l’inizio delle attività si sono sviluppate delle fiamme in un silos esterno rispetto a un’ala del grande capannone ben visibile dalla Statale 424.

In base a quanto è stato possibile ricostruire dalle poche notizie trapelate, il silos sarebbe stato collegato all’impianto di aspirazione che raccoglie gli scarti di alluminio. A seguito del principio d’incendio è immediatamente scattato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati tempestivamente sul posto. Ma mentre erano già saliti su un ponteggio mobile, due dei pompieri sarebbero stati investiti da una esplosione che avrebbe procurato loro delle conseguenze tali da indurre il loro trasporto in ambulanza al pronto soccorso. Stando alla ricostruzione dei fatti sembra che il materiale all’interno del silos – probabilmente polvere di alluminio – non potesse essere spento solo con acqua, bensì con materiale sabbioso; circostanza che ha reso particolarmente lunga la procedura messa in campo dai vigili del fuoco, al lavoro dalle 6 del mattino e che nella serata erano ancora sul posto a presidiare l’area.

Dalle notizie trapelate nelle ore serali di ieri i vigili del fuoco non sarebbero in condizioni gravi e la situazione all’Alluflon starebbe lentamente rientrando alla completa normalità. Del resto, va evidenziato che in molti reparti del grande stabilimento i dipendenti non si sono neppure accorti di quanto accaduto e che l’attività produttiva è proseguita normalmente, senza nessun tipo di interruzione. Sul posto, come detto, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Mentre non sono stati allertati i carabinieri.

I pompieri sono intervenuti con due squadre già delle sei del mattino e, come sottolineato, hanno continuato a presidiare l’area anche nelle ore serali di ieri, per scongiurare che si sviluppassero altri focolai e che il materiale all’interno del silos producesse ulteriori combustioni. Nella tarda giornata di ieri la notizia dell’incendio all’Alluflon si è diffusa tra la gente di Mondavio creando notevole preoccupazione, in particolare tra i tanti parenti di coloro che vi lavorano. Per fortuna al momento le conseguenze appaiono, tutto sommato, contenute.