Incidente frontale tra auto e motorino a Fano, ferito il centauro

Fano (Pesaro e Urbino) 18 maggio 2023 - Paura questa mattina in Località Falcineto, per un frontale tra un'auto e un motorino. Percorreva l'omonima strada Località Falcineto la Fiat Punto turchese condotta da un tunisino di 25 anni con direzione monte mare quando, giunta in prossimità del civico 43 entrava in collisione con uno scooter 50 Aprilia condotto da un tunisino di 26 anni, che percorreva la medesima strada in senso opposto.

Sono in corso accertamenti della Polizia Locale sulla dinamica. L'unica cosa certa al momento è che il conducente del motociclo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto soccorso di Pesaro in ambulanza.