"Incidenti sul lavoro. Intervenire ora"

"Ancora una volta il nostro territorio, ancora una volta la nostra provincia". Così ieri mattina Marta Ruggeri, consigliera regionale 5 Stelle (, nell’apprendere dei due infortuni sul lavoro avvenuti nel nostro comune: al cantiere Filippetti di Mondolfo (e non al porto, come emerso in un primo momento), dove il 37enne G.C. ha riportato ustioni sul 60% del corpo per lo scoppio di un tubo e nel distributore di benzina di Pontesasso dove il 57enne R. R. è precipitato dalla copertura dell’autolavaggio che stava sostituendo. A pochi giorni di distanza dall’infortunio mortale del 33enne Simone Mezzolani alla Fab di Gallo di Petriano.

"Pare ormai chiara l’urgenza di intervenire per affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro - ha detto Ruggeri -, quanto ancora dobbiamo aspettare prima di affrontare il tema in maniera seria, parlando di prevenzione, di formazione, di cultura della sicurezza? Le aziende devono cercare di liberarsi dalla concezione che la sicurezza non è un adempimento formale, ma è un elemento centrale della vita stessa dell’azienda, che invece dovrebbe adoperarsi per fare una corretta analisi dei rischi e promuovere internamente la cultura della sicurezza sul lavoro come mosse vincenti per prevenire gli infortuni". In Italia il costo degli infortuni e delle malattie professionali è di circa 50 miliardi di euro (il 3,5% del Pil): in media 64.000 euro a infortunio, di cui il 20% a carico del datore di lavoro.

ti.pe.