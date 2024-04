Infortunio nel palazzo in costruzione: operaio si ferisce a una gamba

Fano, 9 aprile 2024 – I vigili del fuoco sono andati a prenderlo con l’autoscala, salendo fino al terzo piano dell’enorme palazzo in costruzione: perché nonostante fosse ferito, il personale del 118 non aveva lo spazio per portarlo a terra e solo l’autoscala poteva risolvere il problema.

Il cantiere del palazzo in costruzione in via Papiria, dove ieri pomeriggio si è verificato l’infortunio

Incidente sul lavoro, ieri intorno alle 15, in via Papiria, in un cantiere che, nell’area in cui un tempo si trovava la concessionaria di auto Stefanelli, sta costruendo un palazzo: la cosa che colpisce, del cantiere, vedendo i lavori, è che la struttura è in gran parte realizzata in legno. Ed è questo un particolare collegato all’incidente che ha coinvolto l’operaio: il quale si è ferito alla gamba sinistra proprio utilizzando una sega elettrica o un mezzo simile con cui stava tagliando del legno. L’operaio ha subito perso sangue e chiesto aiuto ai colleghi che si trovavano nei pressi.

Qualcuno di loro ha allertato il 118 e un’ambulanza è arrivata subito sul posto. L’operaio si trovava al terzo piano al momento dell’incidente. Proprio questo ha creato problemi per il suo trasporto una volta che i sanitari lo hanno raggiunto. Da qui la richiesta di intervento ai pompieri. Due mezzi di Fano e una autoscala da Pesaro, col cestello, sono arrivati sul posto.

L’operaio – A.R. le sue iniziali, di Lucrezia di Cartoceto, 39 anni d’età – è rimasto cosciente per tutto il tempo. La ferita alla gamba sinistra era già stata tamponata dai sanitari. Non essendo le sue condizioni ritenute gravissime, e potendo stare in piedi, il 39enne è stato messo nel cestello dell’autoscala dei pompieri e portato a terra, prima di essere prontamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce.

Sul posto anche la polizia locale di Fano, che ha regolamentato la viabilità in via Papiria finché sono rimasti sul posto i mezzi dei vigili del fuoco.

ale.maz.