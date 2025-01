Intelligenza artificiale. Capirne di più

Intelligenza artificiale, ormai una presenza costante nelle nostre vite, anche se non tutti sanno bene di che cosa si tratti. Ecco perché la Fondazione Carifano propone un ciclo di conferenze per approfondire il tema con studiosi ed esperti. Il primo incontro, aperto a tutti, si terrà sabato alle 17, nella sala di rappresentanza della Fondazione, in via Montevecchio 114. Relatore della giornata sarà Marco Rondina, che affronterà un tema cruciale: "Intelligenza artificiale: dati, lavoro e discriminazioni". L’ingegnere Rondina è docente e ricercatore al Politecnico di Torino, dove si occupa di intelligenza artificiale, machine learning e le sue applicazioni in vari ambiti ed è una delle voci più autorevoli in Italia riguardo all’impatto che l’Intelligenza artificiale ha sul nostro quotidiano e sul nostro futuro. La sua esperienza nell’insegnamento e nella ricerca lo rende il relatore ideale per affrontare temi così complessi e sfaccettati nella loro attualità.

"L’Intelligenza artificiale – fanno notare dalla Fondazione – non è un privilegio per pochi, ma è anzi una realtà che coinvolge tutti. Sta rapidamente permeando ogni aspetto della vita quotidiana: dalle imprese alla sanità, dalla giustizia all’arte, fino a ogni contesto in cui si gestiscono grandi quantità di dati. È silenziosa ma onnipresente, discreta ma incisiva, cauta e al tempo stesso audace. C’è chi guarda con entusiasmo alle trasformazioni che porta con sé e chi, invece, le osserva con scetticismo e preoccupazione. Tuttavia, un punto è chiaro: l’intelligenza artificiale – concludono gli organizzatori dalla Fondazione – non riguarda solo pochi esperti, per questo, informarsi e comprendere è fondamentale". L’appuntamento per curiosi e appassionati è dunque per sabato alle 17 in Fondazione a Fano.

an. mar.