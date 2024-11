Ladri colti sul fatto in un’abitazione. Fuga speronando l’auto della vigilanza

SANT’IPPOLITO

Ladri speronano l’auto della vigilanza e fuggono in tutta fretta senza bottino. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, a Sant’Ippolito quando un gruppo di malviventi si stava per intrufolare in un’abitazione forzando una finestra al primo piano. I ladri, però, hanno notato un’auto della vigilanza della ditta Vigilar al cui interno si trovava un dipendente. Una macchina di colore bianco si trovava davanti all’abitazione presa di mira e dentro c’era un complice a fare il palo. Il suo compito era quello di tenere d’occhio ogni movimento sospetto, avvisando gli altri di qualsiasi pericolo. E la presenza di quell’auto della vigilanza è stata giudicata un buon motivo per darsela a gambe.

Così è stato: in tutta fretta i ladri che stavano per entrare all’interno dell’abitazione, sentendosi scoperti, sono scesi dall’abitazione e sono risaliti in macchina con l’obiettivo di far perdere le tracce. Il conducente che faceva il palo, prima di andarsene, ha premuto il piede sull’acceleratore e ha scagliato violentemente e a tutta velocità l’auto su cui viaggiavano i malviventi contro quella della vigilanza che, nell’impatto, è stata danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per raccogliere la testimonianza del dipendente che in serata si è rivolto al pronto soccorso per farsi medicare dai sanitari. Per risalire all’identità dei malviventi saranno utili le immagini delle telecamere del traffico e il racconto di chi ha assistito alla scena. Numerose sono state, anche nelle settimane scorse, le denunce per furti in appartamento consumati o tentati. I malviventi approfittano dell’assenza dei proprietari e in molti casi della mancanza di dispositivi di allarme per forzare porte e finestre e svaligiare le abitazioni prese di mira, con il favore delle tenebre.

Ant.Mar.