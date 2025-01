Lavori di ampliamento, ok della commissione

La Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha approvato ieri il progetto riguardante i lavori di adeguamento della capienza del palasport "Allende" e nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo per una verifica di quanto fatto per poi dare il proprio parere definitivo. Tutto ciò servirà per fornire alla società che gestisce il palas la nuova licenza. Ma la polemica sulla regolare correttezza dell’operazione tra la Giunta e il consigliere Pd ed ex assessore all’urbanistica Cristian Fanesi continua. "Solo adesso la Commissione di Vigilanza del pubblico spettacolo ha approvato il progetto. Capito bene: ha approvato il progetto - dopo 2 mesi e mezzo che i lavori erano stati dichiarati finiti dal sindaco. Non solo: tra qualche settimana il palas, dopo il sopralluogo, avrà una nuova licenza per 1000 persone. Solo allora le nuove tribune potranno essere utilizzate. Qui il tema – il consigliere comunale Pd - non è di forma, non è burocratico. Ricordo che il compito dell’opposizione in Consiglio comunale è vigilare e controllare che l’Amministrazione comunale faccia bene il proprio dovere e che i cittadini non siano presi in giro. È quello che continuerò a fare".