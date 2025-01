Litiga col fratello e gli stacca a morsi un pezzo di orecchio

Colli al Metauro (Pesaro), 23 gennaio 2025 – Morde il fratello all’orecchio e gliene stacca un pezzo. Il tribunale lo condanna a risarcirlo per quasi 10mila euro. E’ la vicenda di cui si è discusso dinanzi al giudice civile di Pesaro. La vicenda è avvenuta a Colli al Metauro a maggio del 2021. Si è trattata di una lite violenta tra due “fratelli coltelli”, entrambi camionisti, che si sono accapigliati durante una collutazione nel parcheggio lungo via del progresso, adiacente il cancello dello stabilimento industriale della società Isa Infissi.

L’episodio non è sfociato in una denuncia penale ma in una richiesta danni in sede civile a seguito di un atto di citazione notificato circa sei mesi dopo da un fratello nei confronti dell’altro. Il primo chiedeva al giudice di pronunciarsi a proposito dei danni conseguenti alle lesioni personali, cioè la perdita parziale del padiglione auricolare. Il fratello citato in giudizio si era difeso sostenendo di essere stato a sua volta vittima di aggressione da parte dell’altro che avrebbe anche brandito un bastone. L’uomo si era difeso dicendo di aver agito per legittima difesa e che il danno contestato era eccessivo. Aveva anche sostenuto che la causa della mutilazione poteva essere uno “sfregamento” dell’orecchio contro l’occhiale indossato dall’altro o in un colpo che si sarebbe inferto da solo nello ’scuotimento’ di un bastone.

Nel corso del procedimento era stata anche disposta consulenza tecnica che ha dato conferma della mutilazione dell’orecchio. Una ferita sanguinante e un’amputazione di parte del padiglione auricolare: il consulente ha confermato che, in effetti, ad aver staccato un pezzo dell’organo è stato proprio un morso che, in modo violento, ha determinato il distacco di una parte dell’orecchio. E così la sentenza ha condannato il fratello al risarcimento del danno per 9.442,73, oltre interessi e spese legali.