L’uovo di Pasqua? Alto sei metri e all’uncinetto

di Sandro FranceschettiDopo l’uovo pasquale record all’uncinetto del 2024, alto più di 6 metri per 4 di diametro, la Pro Loco di San Costanzo, coadiuvata da tante volontarie, ha fatto addirittura di meglio. Ieri in piazza Pascolini è stato posizionato, con una gru, l’uovo 2025 (foto), più alto di quello dell’anno scorso e con motivi floreali, realizzati sempre all’uncinetto, ancora più suggestivi. Almeno da quello che si è potuto intravedere dai momenti di installazione, prima che il maxi uovo fosse celato. Perché il suo scoprimento è previsto per le 18 di oggi. A guidare tutte le operazioni, è stata la presidente della Pro Loco Gabriella Uguccioni ("siamo orgogliosi del lavoro dei nostri soci e, in particolare, delle signore maestre dell’uncinetto"). E non potrebbe essere altrimenti, visto che proprio con rose all’uncinetto è realizzato il rivestimento del maxi uovo pasquale.

Nel 2024 ne furono utilizzate 7mila, fatte con 252 chilometri di filo di lana. Quest’anno sono più di 7.300 e i chilometri di lana superano i 260. Insomma, un nuovo record, la cui bellezza verrà svelata oggi pomeriggio e di cui regaliamo un’anticipazione ai nostri lettori attraverso un’immagine scattata durante l’installazione dell’opera. La quale, quest’anno, è legata anche a una coreografia di accompagnamento che prevede il rivestimento del tronco di 12 alberi di Viale della Libertà, con 36 sciarpe, anch’esse realizzate all’uncinetto, e per le quali sono stati necessari 13 km di filo. Totale: oltre 27.300 metri di lana per colorare la Pasqua 2025 di San Costanzo.