Marco Gaggi, i sogni di gloria si infrangono con una caduta

Pareva esser nata sotto promettenti auspici la nuova esperienza iridata di Marco Gaggi, ma sul circuito dell’Algarve a Portimao i sogni di gloria del ventunenne centauro fanese si sono infranti con la brutta caduta avvenuta proprio all’ultimo giro di gara 1 del Pirelli Portuguese Round. Nell’evento inaugurale della categoria SuperSport 300 del Mondiale Superbike 2025 il confermatissimo portabandiera del Team BrCorse di Arcore (MB) era infatti quinto a ridosso dei primissimi, dopo aver conquistato la settima posizione in qualifica a poco più di 4 decimi dal più veloce. "Fino all’incidente eravamo abbastanza contenti di come stava procedendo, eravamo infatti stati davanti nelle qualifiche e anche in gara 1 eravamo lì a giocarcela per le prime posizioni sino all’ultimo giro – racconta il testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere –. Purtroppo poi ho commesso io un errore, del quale chiedo scusa a tutti ed in particolare al Team, perché mi sono sentito di osare nel tentativo di inserirmi nella lotta per la vittoria o comunque per un posto di prestigio. Per questo ho cercato il sorpasso sull’esterno, un po’ troppo piegato però nello sporco e così ho fatto il classico high-side, disarcionamento, in uscita dalla curva volando in aria".

b. t.