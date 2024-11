Maurizio Carucci da Rebel House. Seguirà Leo Parri

Oggi Rebel House, la casa culturale di Pergola all’interno dello storico e affrescato Palazzo Mattei Baldini, ospiterà due appuntamenti: il primo alle 18,30 con Maurizio Carucci (foto), cantautore e leader degli Ex-Otago; il secondo alle 21,15 con il cantautore e musicista Leo Parri, noto per il lungo sodalizio con i Thegiornalisti.

Carucci sarà presente in veste di scrittore, presentando il suo libro d’esordio “Non esiste un posto al mondo“. "Un romanzo autobiografico in cui la parola vorrebbe spesso farsi silenzio, un libro di cammino e di sosta, di ombra e di luce, una storia capace di metterci in contatto con la parte più smarrita del nostro Paese e della nostra anima". Leo Parri, invece, terrà un concerto live incentrato sul suo ultimo album “Amundsen“, ispirato alla figura dell’esploratore norvegese Roald Amundsen. Con “Amundsen“ anche Leo Pari, così come Carucci in “Non esiste un posto al mondo“, intesse un intenso racconto di ricerca e di scoperta. In questo caso un racconto di un lungo viaggio verso l’esplorazione più profonda e difficile: quella di se stessi".

Si può prendere parte a uno solo degli eventi o a entrambi. Col biglietto del live di Parri si può assistere gratuitamente alla presentazione pomeridiana di Carucci. Biglietti su Liveticket e sul sito rebelhouse.it.

s. fr.