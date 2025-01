Morì in un incidente stradale. Un tuffo per ricordare Iacopo

Hanno scelto il giorno della Befana per il bagno in mare del 2025. Sono un gruppo di amici e conoscenti che da vent’anni si ritrovano per il primo tuffo dell’anno ma dal 2017 l’iniziativa ha assunto un significato particolare: ricordare Iacopo Monaldi, scomparso otto anni fa, a soli 24 anni, in un incidente in moto. "Un momento importante – spiega Francesco Antonioni, uno dei promotori – per non dimenticare Iacopo e per fare conoscere la sua storia".

Una vita spezzata a soli 24 anni, quella di Iacopo, originario di Ponte Sasso, un ragazzo carico di energia e di voglia di fare, che aveva fatto esperienza all’estero, in Australia e in Norvegia, campione di pugilato, vittima di un terribile incidente stradale in un sabato sera di otto anni fa, a Marotta, lungo la statale all’altezza della deviazione per la strada Cesanense. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, soccorso dal 118 era stato prima portato al pronto soccorso di Senigallia e poi trasferito al Torrette di Ancona dove era morto il pomeriggio del giorno successivo. Da allora gli amici hanno deciso di dedicargli in primo bagno dell’anno. Il rito si è ripetuto anche in questo 2025, il giorno dell’Epifania.

"L’acqua non era caldissima – racconta Antonioni – ma noi ci siamo tuffati lo stesso in ricordo di Iacopo". Sono ormai in molti, a Fano come nel resto d’Italia a sfidare le acque gelide per partecipare al primo bagno del nuovo anno: c’è chi sceglie il giorno di Capodanno, c’è chi lo fa solo per divertimenti e chi, invece, coglie l’occasione per ricordare qualcuno.

"Capiamo il bagno di Capodanno – conclude Francesco Antonioni – ma il nostro appuntamento ha un valore particolare perché è in memoria di una persona che non c’è più ma che è sempre nel nostro cuore: Iacopo Monaldi".

an.mar.