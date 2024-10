Nasce la Lancia Delta Sp Evopower. Supercar da corsa made in Pergola

di Sandro Franceschetti

Dalla passione e dall’intraprendenza di Marco Sbrollini, imprenditore e pilota della città dei Bronzi, è nata una super car da corsa made in Pergola: la Lancia Delta Sp Evopower a trazione integrale. Sbrollini, 47enne, con una Delta - la gloriosa macchina che dominò le scene mondiali rally dal 1988 al ’93 conquistando 5 titoli iridati costruttori - ha gareggiato per diverse stagioni, aggiudicandosi il Campionato Italiano di Velocità in Montagna 2017 nella categoria E1, e da alcuni anni si è tuffato in una nuova sfida che ora ha trovato compimento: realizzare la Delta più performante di tutti i tempi.

Da domani a domenica a San Marino, in occasione del Rallylegend, si terrà in anteprima assoluta la presentazione del progetto e verrà allestito uno stand dove sarà possibile ammirare ‘senza veli’ la Delta Sp Evopower. La quale ha veramente il suo fulcro logistico a Pergola, perché oltre alla ditta Powercar di Sbrollini, che con il suo ramo d’azienda Evopower ne ha firmato i progetti esclusivi e si occupa dell’assemblaggio dei vari componenti, va citata anche la Falcom di Fernando Lancia, che ha curato la progettazione e la realizzazione di tutte le parti meccaniche. Non sono pergolesi, ma comunque italiane le altre ditte coinvolte: la Zanghellini di Trento, che si è occupata di cambio e trasmissione; la Composita, che ha realizzato la carrozzeria completamente in fibra di carbonio; e l’ascolana Sassa Roll-Bar per quanto riguarda la gabbia di sicurezza. A sostenere il progetto, la scuderia Speed Motor di Gubbio, presieduta da Tiziano Brunetti, con la quale Sbrollini ha corso per 10 anni e di cui fa ancora parte.

"Volevamo dare continuità e scrivere una storia all’indomani dei successi e dei sacrifici affrontati assieme – dichiara Marco Sbrollini - e anche dare lustro a un’icona dell’automobilismo mondiale qual è, appunto, la Lancia Delta, che intendiamo riproporre sia come auto da corsa che come pezzo da collezione. Ora siamo pronti e devo dire che provo una certa emozione". Con un peso di poco superiore ai 900 chilogrammi, la nuova Delta Sp Evopower sarà la più leggera di sempre e con i suoi oltre 600 cavalli di potenza uniti a soluzioni aerodinamiche e tecniche senza precedenti sarà in grado di diventare il punto di riferimento per le prestazioni delle vetture turismo, nel rispetto della sicurezza e dei regolamenti Fia.

La Lancia Delta Sp Evopower verrà prodotta in dieci esemplari numerati e personalizzabili in alcuni dettagli; e una di esse è già oggetto di sviluppo in preparazione al prossimo Campionato Italiano Super Salita. "Sarebbe bello vederla trionfare – riprende il suo ideatore – e così portare in alto anche la città di Pergola".