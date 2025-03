Nicolai: "Servono più investimenti nella sanità"

Una sanità più vicina ai cittadini, realmente efficace e capace di dare risposte ovunque, con finanziamenti adeguati e la giusta attenzione alle fragilità. È il senso dell’ordine del giorno presentato da "FermoFutura" (Pd e Fermo Capoluogo) insieme al Movimento 5 Stelle ed al gruppo di Trasatti "Fermo la Città che vogliamo", per impegnare l’amministrazione comunale nei confronti del governo nazionale proprio sui temi sanitari: "Anche dopo un confronto con il sindacato della Cgil, spiega per il Pd Paolo Nicolai, abbiamo provveduto a protocollare un documento già licenziato da diversi consigli comunali d’Italia per stimolare le istituzioni e rendere effettivo il diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale. Niente di più attuale anche alla luce del recente piano aziendale della nostra Azienda sanitaria territoriale che in questi giorni e stato bocciato pubblicamente dai Sindacati territoriali; manca proprio quel passo avanti di cui la nostra provincia ha bisogno anche in virtù del fatto che si dovranno vedere realizzati ed operativi ben due nuovi ospedali, il nosocomio di Campiglione e l’ospedale di Amandola appena inaugurato". Nicolai ricorda che nel piano di fabbisogno del personale "mancano ancora risorse infermieristiche e non si hanno certezze sul servizio di emodinamica, non c’è una visione chiara di integrazione con alcune specialità dell’INRCA, inoltre non si fa alcun cenno al potenziamento dell’assistenza domiciliare, della dermatologia, pneumologia e l’importante unità complessa di Emodinamica". Nell’odg si legge: "Se c’è una mancata visione da parte della politica territoriale che governa la Regione Marche in tema di sanità certamente si sconta anche una mancanza di risorse che il Governo centrale non ha stanziato opportunamente nell’ultima legge di bilancio".