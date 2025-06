Certi amori non finiscono, anzi ritornano. Pietro Galdenzi, senigalliese, classe 2004, vestirà di nuovo la maglia Virtus Fano, serie A2, e farà parte assieme alla coppia Mengozzi-Ricci della batteria di centrali: "Per carità – esordisce Pietro – avrò solo da imparare da loro, oltre la fortuna di confrontarmi con giocatori che hanno giocato tanti anni in Superlega".

Il centrale marchigiano ha disputato tre stagioni in maglia Virtus (2021-24) prima di trasferirsi lo scorso anno a Cagliari per giocare titolare ed ora di nuovo alla corte di mister Mastrangelo: "Non si può dimenticare l’anno della promozione – ricorda Galdenzi – i playoff, il pubblico, le vittorie e la festa. Difficile trovare in giro un ambiente e dei tifosi del genere". Peraltro fu proprio coach Mastrangelo a lanciare Galdenzi nei playoff promozione, scelta peraltro azzeccatissima: "Il tecnico Mastrangelo mi conosce bene – ci tiene a ricordare il senigalliese – abbiamo parlato e lui sa quello che posso dare". Peraltro a Fano Galdenzi ritrova un grande amico: "Un amico fraterno direi – conferma Pietro – con Federico Roberti c’è un legame di profonda amicizia". Tutt’altra categoria la serie A2 rispetto all’A3 e Galdenzi ne è consapevole: "Il salto sarà enorme – continua il centrale biancorosso – ho visto alcune partite e devo ammettere che il livello è molto alto. La cosa fondamentale per me è l’essere tornato a casa, in un ambiente familiare e con un pubblico fantastico". Infine il ventunenne parla della sua esperienza a Cagliari della passata stagione: "Ambiente tranquillo, difficilmente paragonabile con Fano soprattutto perché qui nelle Marche ho vissuto delle emozioni incredibili".