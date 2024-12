’Note solidali’ a favore dell’Oasi

Con il concerto "Note Solidali" in programma domani alle 17,30 al Teatro della Fortuna di Fano, si conclude la stagione musicale del Complesso bandistico città di Fano e si apre una stagione di speranza per tante mamme e bambini ospiti dell’Oasi dell’Accoglienza di Sant’Andrea in Villis.

Sarà infatti interamente devoluto alla struttura gestita da Maria Chiera, il costo del biglietto (10 euro) per assistere al tradizionale concerto natalizio della banda ufficiale del comune di Fano. In tutti questi anni di note solidali, sono stati più di 50mila gli euro devoluti alla casa che accoglie in totale gratuità bambini e adulti malati che necessitano di sostegno nel loro percorso di cura e che arrivano da ogni angolo della terra.

"Anche quest’anno, come ogni anno, il concerto di Natale della Banda città di Fano propone un programma che oltre ai brani della tradizione natalizia affiancherà alcuni omaggi alle ricorrenze di questo 2024 - spiega Valentino Mencarelli, il presidente del sodalizio musicale bandistico - :Duke Ellington e Henry Mancini saranno gli autori di cui proporremo alcune delle più famose songs in pregevoli arrangiamenti per sola Banda brani molto conosciuti dal pubblico, ed altri impreziositi dalla voce della nostra ospite Clarissa Vichi.

Non mancherà un omaggio a Giacomo Puccini con una rarità composta a fine ‘800 e volutamente pensata per l’organico bandistico, per concludere poi con una brillante fantasia di brani natalizi. Dirige il maestro Daniele Rossi".

Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro fino a sabato (ore 17.30 - 19.30), sabato e domenica anche 10,30-12,30. ti.pe.