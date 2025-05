Oggi ’Sopravento’ e ’Città da giocare’

Si chiude oggi il festival Sopravènto, che avrà inizio con il concerto dopo l’alba di Massimo Silverio al Waterfront di Sassonia. Alle 7.30, sempre a Sassonia, colazione a cura del ristorante Goodies con dj set di Emiliano Colasanti. Alle 8.30, dal Faro, prende il via la passeggiata ‘Buongiorno mare’ mentre Cristiana Colli presenterà il libro ‘Adriatico. Mare d’Inverno’, alle 10.30 al Molo di Ponente. Alle 15, per ‘Fano città da giocare’ (viale Adriatico), il workshop per bambini con il maestro retaio Mauro Pipeta. Alle 17.30 alla Darsena dei Pescherecci incontro con il biologo marino Raffaele Di Placido e il cantautore Nicolò Carnesi. Chiude, all’ex Chiesa di San Francesco, La Niña in concerto. Sold out.